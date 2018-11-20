Ермилова объяснила, чем бюджет Узбекистана лучше российского

Минфин опубликовал выдержки из проекта бюджета на 2019 год и макроэкономические прогнозы на ближайшие три года. Главный финансовый документ страны получился социально-ориентированным и дефицитным — расходы в будущем году превысят доходы почти на 4,5 триллиона сумов.

Однако, по мнению Ермиловой, этого Узбекистану опасаться совершенно не стоит.

"У республики по этой части все намного лучше, чем у большинства развитых экономик мира. В России, к примеру, дефицит бюджета порядка 2,2%, а у Узбекистана – всего полпроцента. Это крайне несущественен", — считает эксперт.

Покрывать отрицательный баланс, считает экономист, целесообразнее за счет умеренных иностранных займов, а не путем увеличения налоговой нагрузки или расходом золотовалютного резерва. Первый метод негативно скажется на благосостоянии населения, доходы которого растут невысокими темпами, а второй способ в последнее время потерял свою эффективность из-за низкой цены на драгоценные металлы.

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