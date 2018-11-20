Узбекистан сформировал оптимальный, хоть и дефицитный бюджет и придерживается правильной стратегии, уверена доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Мария Ермилова.
Минфин опубликовал выдержки из проекта бюджета на 2019 год и макроэкономические прогнозы на ближайшие три года. Главный финансовый документ страны получился социально-ориентированным и дефицитным — расходы в будущем году превысят доходы почти на 4,5 триллиона сумов.
Ермилова объяснила, чем бюджет Узбекистана лучше российского
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Однако, по мнению Ермиловой, этого Узбекистану опасаться совершенно не стоит.
"У республики по этой части все намного лучше, чем у большинства развитых экономик мира. В России, к примеру, дефицит бюджета порядка 2,2%, а у Узбекистана – всего полпроцента. Это крайне несущественен", — считает эксперт.
Покрывать отрицательный баланс, считает экономист, целесообразнее за счет умеренных иностранных займов, а не путем увеличения налоговой нагрузки или расходом золотовалютного резерва. Первый метод негативно скажется на благосостоянии населения, доходы которого растут невысокими темпами, а второй способ в последнее время потерял свою эффективность из-за низкой цены на драгоценные металлы.
Главный финансовый документ страны получился дефицитным, однако, по-мнению экспертов, в целом бюджет выглядит реалистичным и вполне сбалансированным, что для развивающейся экономики страны крайне важно.