Трофимчук: США в любой момент могут "обрушить" евро

В эфире радио Sputnik председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук заявил, что евро в свое время поддержали США для того, чтобы собрать Евросоюз и противопоставить его России и всему постсоветскому пространству.

"Америка пока вполне спокойно слушает заявления европейского лидера, однако в любой момент может спокойно обрушить евро", - объяснил он.

Трофимчук также прокомментировал заявление президента Франции о создании европейской армии.По его мнению, столь громкое заявление Эммануэля Макрона – это пока только слова, и никаких действий они под собой не подразумевают.

"Чтобы начать создавать европейскую армию, надо сокращать выплаты в бюджет НАТО или резко пресечь эти выплаты… ЕС надо выделять не 2% от бюджета стран союза, а гораздо больше — до 10-15%", - отметил Трофимчук.

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