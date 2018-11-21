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Председатель Экспертного совета Фонда поддержки научных исследований Мастерская евразийских идей (Workshop of Eurasian Ideas) Григорий Трофимчук
Фото / из личного архива Григория Трофимчука

Трофимчук: США в любой момент могут "обрушить" евро

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Евро – это пустая денежная единица, фикция, заявил политолог Григорий Трофимчук.

В эфире радио Sputnik председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук заявил, что евро в свое время поддержали США для того, чтобы собрать Евросоюз и противопоставить его России и всему постсоветскому пространству.

"Америка пока вполне спокойно слушает заявления европейского лидера, однако в любой момент может спокойно обрушить евро", - объяснил он.

Трофимчук также прокомментировал заявление президента Франции о создании европейской армии.По его мнению, столь громкое заявление Эммануэля Макрона – это пока только слова, и никаких действий они под собой не подразумевают.

"Чтобы начать создавать европейскую армию, надо сокращать выплаты в бюджет НАТО или резко пресечь эти выплаты… ЕС надо выделять не 2% от бюджета стран союза, а гораздо больше — до 10-15%", - отметил Трофимчук.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.




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