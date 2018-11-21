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Министр энергетики Таджикистана Усмонали Усмонов
Национальное информационное агентство

Министр энергетики Таджикистана Усмонов о перспективах Рогуна

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По словам главы ведомства, проектной мощности хватит для внутренних потребностей страны и экспорта.

В пятницу в Таджикистане произошло историческое событие – после 40-летней стройки запустилась Рогунская гидроэлектростанция.

Перспективы для страны и всей Центральной Азии Sputnik Таджикистан прокомментировал министр энергетики Усмонали Усмонов.

"Для Таджикистана это очень важная гидроэлектростанция. Ожидаемая проектная мощность – 3600 мегаватт, выработка электроэнергии – от 15 до 20 миллиардов киловатт в час. Проектной мощности должно хватить и на внутренние потребности, и на экспорт", - сказал он.

Подробности слушайте в подкасте.

Теги:
Экспорт, министр, Рогунская ГЭС



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