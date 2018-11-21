Голубовский о том, что сегодня определяет колебание валют

В эфире радио Sputnik эксперт отметил, что в течение года курс евро и доллара может "скакать" на 5-7 процентов и это абсолютно не удивительно, тем более что сегодня колебание валют определяется политикой.

"Доллар ослабнет, потому что в Америке наблюдается тройной дефицит – дефицит платежного баланса, дефицит торгового баланса и дефицит бюджета. Американцам надо что-то срочно делать с бюджетным дефицитом. Нужно его сокращать, чтобы поддерживать доверие к своим бумагам", - отметил Голубовский.

Эксперт предположил также, что если Штаты будут продолжать агрессивно занимать, ФРС будет ужесточать денежную политику и США и дальше будут проигрывать торговую войну с Китаем, то судьба доллара будет печальна - обвал может быть очень быстрым и резким.

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