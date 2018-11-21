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Хандруев: не ищите в технических или политических проблемах хакерскую атаку

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Ученый-экономист, профессор РАНХиГС Александр Хандруев прокомментировал Sputnik возможные хакерские атаки на популярную у мигрантов систему денежных переводов "Юнистрим".

Центральный Банк России ограничил компании "Юнистрим" обмен наличной валюты для переводов из-за нарушений федерального закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Затем в ряде СМИ появилась информация о том, что ЦБ России предупредил участников рынка о взломе "Юнистрима" хакерами, которые рассылают мошеннические письма с реальных e-mail адресов компании.

"Не надо хакерской атакой называть технические или политические проблемы, с которыми столкнулась компания", - сказал Хандруев Sputnik.

По его мнению, стоит подождать с громкими заявлениями, пока не будет выяснена реальная причина сбоя.

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  • Инспектор УОБДД. Архивное фото
    Нетрезв и опасен

    В Кыргызстане пьяный водитель воткнул отвертку в грудь остановившему его автоинспектору, но сбежать ему не удалось.

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