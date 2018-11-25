Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев заявил, что с приходом к власти в Узбекистане Шавката Мирзиёева в республике начались позитивные перемены, в том числе в телевидении.
Ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма Тамара Михайлова пояснила Sputnik, почему студенты филиала в Узбекистане не будут испытывать языковой барьер.
Заложенные еще 25 лет назад принципы Содружества Независимых Государств можно считать актуальными и до сих пор, считает Лебедев.
Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Усмонали Усмонзода рассказал о достижениях в сфере энергопоставок из Таджикистана в Узбекистан.