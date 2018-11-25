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Опрос

Стоит ли повышать брачный возраст в Узбекистане?
  • Да, пускай молодежь учится, а потом уже строит семью
    68.5% (78)
  • Нет, ранний брак не влияет плохо на учебу, а также не сказывается на статистике разводов
    2.6% (3)
  • В определенных случаях ранний брак можно разрешать с согласия родителей и махалли
    7.0% (8)
  • Пускай во сколько хотят, во столько и женятся, а насилие в семьях и разводы – это результат воспитания родителей
    21.9% (25)
Проголосовали: 110
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