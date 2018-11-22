Усмонзода: Таджикистан смог обеспечить электроэнергией всю Сурхандарью

"Мы впервые после долгого времени восстановили работу с энергосистемой Узбекистана. Начиная с апреля, до середины сентября мы обеспечивали экспорт электроэнергии в Сурхандарьинскую область Узбекистана в объеме полутора миллиардов киловатт-часов", - сказал он в эфире радио Sputnik Таджикистан.
"И очень важный вопрос для нас – летом обеспечивать водой наших соседей, Узбекистан и Казахстан. Мы полностью использовали резервуар Кайраккумской ГЭС на севере Таджикистана, чтобы подавать воду по тому графику, который был подписан таджикскими, узбекскими и казахскими специалистами", - добавил он.
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