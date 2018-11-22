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Усмонали Усмонзода
Sputnik / Амир Исаев

Усмонзода: Таджикистан смог обеспечить электроэнергией всю Сурхандарью

Радио
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Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Усмонали Усмонзода рассказал о достижениях в сфере энергопоставок из Таджикистана в Узбекистан.

Чиновник отметил, что в энергетическом секторе между странами были достигнуты большие успехи. 

"Мы впервые после долгого времени восстановили работу с энергосистемой Узбекистана. Начиная с апреля, до середины сентября мы обеспечивали экспорт электроэнергии в Сурхандарьинскую область Узбекистана в объеме полутора миллиардов киловатт-часов", - сказал он в эфире радио Sputnik Таджикистан.

Министр энергетики Таджикистана Усмонали Усмонов
Национальное информационное агентство
Министр энергетики Таджикистана Усмонов о перспективах Рогуна
Усмонзода обратил внимание на то, что ряд предпринятых мер позволили летом обеспечивать энергией весь Сурхандарьинский регион Узбекистана по выгодной цене 2 цента за кВт/ч.

"И очень важный вопрос для нас – летом обеспечивать водой наших соседей, Узбекистан и Казахстан. Мы полностью использовали резервуар Кайраккумской ГЭС на севере Таджикистана, чтобы подавать воду по тому графику, который был подписан таджикскими, узбекскими и казахскими специалистами", - добавил он.

Подробности слушайте в нашем подкасте.

Теги:
Сурхандарьинская область, Электроэнергетика, Таджикистан, Узбекистан



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