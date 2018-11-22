Михайлова: студенты - это отдельная национальность

Ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма Тамара Михайлова пояснила Sputnik, почему студенты филиала в Узбекистане не будут испытывать языковой барьер.

Первый зарубежный филиал Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма откроется в Узбекистане.

"Студенты очень быстро находят общий язык. Образование будет идти на русском языке, на этом настаивает Узбекистан. Если у студентов и есть языковой барьер, он быстро проходит", - рассказала Михайлова.

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Она подчеркнула, что в университете никогда не было конфликтов на национальной почве.

Ректор обратила внимание на то, что для узбекских студентов обучение в своей стране в филиале вуза обойдется дешевле, чем в головном вузе в Москве.

Также она добавила, что Узбекистан берет на себя все расходы по содержанию образовательного комплекса и оплате труда местных преподавателей. Российские специалисты первое время будут работать вахтовым методом и приезжать в республику на месяц.