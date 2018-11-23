00:54 24 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.56
  • EUR9451.28
  • USD8277.53
Поиск
Георгий Церетели
© AFP 2018 / VYACHESLAV OSELEDKO

Церетели: диалог с народом сейчас — самое важное для руководства Узбекистана

Радио
Получить короткую ссылку
3520

Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели рассказал оценил происходящие в Узбекистане перемены в сфере защиты гражданских прав.

Азиатский форум по правам человека проходит в Самарканде. Его участники обсуждают гражданские права, их взаимосвязь, достижения и проблемы в сфере исполнения обязательств по правам человека.

"Несколько лет назад сложно было представить, что в центральноазиатских республиках и конкретно в Узбекистане пройдет такой форум, где будут так открыто говорить обо всех проблемах, обсуждать сложности, которые до сих пор существуют", - заявил Цретели Sputnik Узбекистан.

Он отметил, что на данном этапе у международного сообщества много позитива в отношении ситуации в республике, но он может исчезнуть, если не будет конкретных шагов по преодолению имеющихся трудностей, если перемены к лучшему не затронут каждую конкретную семью.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Министр охраны природы Армении Эрик Григорян на заседании правительства (17 мая 2018). Еревaн
    Ценный ресурс

    Министерство охраны природы Армении пообещало сделать все возможное, чтобы в следующем году дополнительного водозабора из Севана не было.

  • Колодец
    Все выпили

    Во многих регионах Латвии наблюдаются проблемы с питьевой водой: колодцы сельских жителей обмелели.

  • Департамент Миграции Литвы
    Почти законно

    Литовские бизнесмены разработали "серую" схему, по которой помогают иностранцам получить вид на жительство в республики.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Внутри телевизионной башни в Ташкенте
Высоко сижу, или Что можно разглядеть с ташкентской телебашни
Проснувшийся вулкан на Курильских островах
На краю бездны: шокирующие кадры проснувшегося вулкана облетели весь Интернет
Туризм в Узбекистане
Приезжайте в Узбекистан: главное о туризме в республике

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054