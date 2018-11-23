Церетели: диалог с народом сейчас — самое важное для руководства Узбекистана

Азиатский форум по правам человека проходит в Самарканде. Его участники обсуждают гражданские права, их взаимосвязь, достижения и проблемы в сфере исполнения обязательств по правам человека.

"Несколько лет назад сложно было представить, что в центральноазиатских республиках и конкретно в Узбекистане пройдет такой форум, где будут так открыто говорить обо всех проблемах, обсуждать сложности, которые до сих пор существуют", - заявил Цретели Sputnik Узбекистан.

Он отметил, что на данном этапе у международного сообщества много позитива в отношении ситуации в республике, но он может исчезнуть, если не будет конкретных шагов по преодолению имеющихся трудностей, если перемены к лучшему не затронут каждую конкретную семью.