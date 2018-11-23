Мигранян: экономика Узбекистана инвестиционно привлекательна

В ноябре Узбекистан для проведения обсуждений с официальными органами посетила миссия Международного валютного фонда. Эксперты пришли к выводам, что прогресс в улучшении экономической статистики был впечатляющим.

"Если говорить о том, что Узбекистан имеет мощную производственную базу и развитый реальный сектор экономики, то в этом смысле экономику Узбекистана можно оценивать как одну из наиболее успешных в регионе с точки зрения проводимых преобразований", - сказала Мигранян Sputnik.

Она отметила, что промышленный потенциал Узбекистана достаточно привлекателен для инвесторов.

Напомним, указа президента Узбекистана от 1 августа 2018 года "О мерах по кардинальному улучшению инвестиционного климата в Республике Узбекистан" предусматривает, например, снижение минимального уставного фонда предприятия с иностранными инвестициями с 600 миллионов сумов до 400 миллионов сумов, снижение в три раза государственной пошлины за регистрацию компаний с иностранными инвестициями, визовые преференции для крупных инвесторов.