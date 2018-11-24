Беляев: торговые сети в сезон скидок используют много хитростей

Накануне в России и всем мире прошла очередная "черная пятница" – день, когда магазины делают большие скидки, впереди – предновогодний сезон.

Эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев в эфире радио Sputnik рассказал, как вести себя в этот период правильно, чтобы не сожалеть о впустую потраченных деньгах.

"Совет очень простой – не поддаваться искушению купить что-то со скидкой. Приобретать в любом случае нужно вещи, которые вам нужны, или к лицу, если речь идет об одежде, а не потому что они вдруг стали якобы дешевле. Так бывает, что человек поддается некоему ажиотажу или праздничному настроению, а потом приносит товар домой и не понимает, зачем его купил", - сказал Беляев.

По словам эксперта, также необходимо понимать, что, несмотря на то, что торговые сети действительно делают скидки, за некоторое время до распродажи они эти цены повышают.

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