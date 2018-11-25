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Ведущий юрист Общества защиты прав потребителей Олег Фролов
Фото из личного архива Олега Фролова

Фролов: в низком качестве сотовой связи отчасти виноваты сами абоненты

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Ведущий юрист Общества защиты прав потребителей, эксперт в сфере мобильных телесистем Олег Фролов пояснил, за счет чего можно повысить качество мобильной связи и интернета и при этом существенно снизить тарифы на эти услуги.

По словам эксперта, главным принципом в сфере предоставления услуг связи остается емкость абонентской базы и развитость технической инфраструктуры.

"Чем больше абонентов пользуется услугами того или иного оператора, тем выше качество обслуживания, потому что компания заинтересована в своих клиентах, да и обеспечить связью большее количество абонентов дешевле. К тому же наличие значительного числа вышек связи, разумеется, повышает качество как голосовой связи, так и мобильного интернета. Однако в данном случае многое зависит от конкретного региона и от востребованности предлагаемых услуг. Чем меньше будет абонентов, тем дороже им обойдется качественная связь, потому что оператору будет не выгодно вкладываться в развитие сети", — пояснил Фролов Sputnik Таджикистан.

При этом он заметил, что зачастую пользователи сами становятся виновниками того. что операторы предоставляют некачественные услуги. Вместо того, чтобы информировать о проблемах поставщика услуг, обращаться с жалобами в нужные инстанции и добиваться защиты своих потребительских прав, люди просто жалуются друг другу, какая плохая и дорогая связь. В этом случае оператор может даже не подозревать о существующих проблемах, а значит, и не предпринимать никаких действий.

Супербыстрый интернет: скорость трафика в Узбекистане вырастет в 10 раз =>> 

В то же время Фролов считает необходимым со стороны государственных антимонопольных и иных органов проводить регулярные проверки уровня тарифов, чтобы избежать неоправданного завышения цен на услуги связи.

Информационные технологии
© Sputnik / Наталья Селиверстова
На каком месте Узбекистан оказался в рейтинге по скорости интернета
Согласно международному рейтингу Speedtest Global Index Узбекистан в этом году занимает 110-е место по скорости интернета, опережая по этому показателю лишь Таджикистан, замыкающий список стран. У Кыргызстана ситуация лучше - 94-я позиция, а Казахстан и вовсе на 74-й строчке. С беспроводным интернетом в Узбекистане также пока не все хорошо.

В ближайшее время "Узбектелеком" обещает увеличить скорость интернета в республике сразу  десять раз.




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