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Станислав Бышок
© Sputnik / Александр Натрускин

Бышок: женщин заставляют вести себя по-мужски

Радио
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Политический аналитик Станислав Бышок объяснил, почему в некоторых странах пока не приживаются ярко феминистские концепции.

На днях немецкий журнал Eurasisches Mаgazin опубликовал статью о целеустремленности и силе духа российских женщин. Издание утверждает, что россиянок можно назвать "сильным полом".

"Нынешняя то ли третья, то ли четвертая волна феминизма на Западе приводит не к тому, что женщинам дают право быть женщинами, а к тому, что их побуждают вести себя скорее по-мужски, отказываясь от женственности", – отметил Бышок.

По его словам, в России пока не приживаются ярко феминистские концепции, потому что в обществе бытует мнение о стабильности полов. То есть мужчины остаются мужчинами, а женщины – женщинами, так как именно в рамках этих традиционных отношений они могут достичь больших успехов как в личном плане, так и в карьерном росте, считает Бышок.

Теги:
Европа, мужчина, женщина



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