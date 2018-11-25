Бышок: женщин заставляют вести себя по-мужски

На днях немецкий журнал Eurasisches Mаgazin опубликовал статью о целеустремленности и силе духа российских женщин. Издание утверждает, что россиянок можно назвать "сильным полом".

"Нынешняя то ли третья, то ли четвертая волна феминизма на Западе приводит не к тому, что женщинам дают право быть женщинами, а к тому, что их побуждают вести себя скорее по-мужски, отказываясь от женственности", – отметил Бышок.

По его словам, в России пока не приживаются ярко феминистские концепции, потому что в обществе бытует мнение о стабильности полов. То есть мужчины остаются мужчинами, а женщины – женщинами, так как именно в рамках этих традиционных отношений они могут достичь больших успехов как в личном плане, так и в карьерном росте, считает Бышок.