Крутаков о деле Скрипалей: затянувшийся сериал

Новые видеозаписи с подозреваемыми в отравлении Скрипалей россиянами кажутся уже фарсом, однако они рассчитаны на внутреннюю аудиторию, объясняет политолог Леонид Крутаков.

Ранее полиция Лондона обнародовала новую видеозапись с гражданами РФ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон подозревает в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Кроме того, была опубликована и фотография флакона, где якобы находилось отравляющее вещество.

"В картине мира, которая сложилась на Западе, никогда не было дружественной России. Их сознание уже подготовлено к тому, что Россия, мол, непредсказуемая, темная, страшная страна. Их массовая аудитория так все это и рассматривает. Думающая часть общества, способная к критическому мышлению, профессура, над этим, конечно, подсмеивается – но таких людей, не поддающихся на манипуляции сознанием, в обществе по определению немного. И вслух они об этом предпочитают не говорить и соглашаются с общепринятой версией, чтобы не стать "белыми воронами", изгоями", – сказал Крутаков в эфире радио Sputnik.

По его мнению, волна дезинформации по "делу Скрипалей" является составной частью общей кампании по дискредитации России – и эта кампания в обозримом будущем будет продолжаться.