Ярных: информацию с фитнес-браслетов используют для слежения за человеком

Дополнительные устройства, которые подключает пользователь, повинуясь модным трендам, например, фитнес-браслеты, делают его уязвимым и позволяют считывать любую информацию о нем, заявил руководитель стратегических проектов в "Лаборатории Касперского" Андрей Ярных.

В эфире радио Sputnik эксперт отметил, что неуязвимость не может гарантировать ни одна компания. По его словам, для того, чтобы средства защиты были надежными, необходимо выполнять целый ряд условий, в том числе регулярно обновлять программное обеспечение, и не только антивирусные программы, но и системные, которые установлены на компьютерах или на устройствах.

"Мы даже не представляем себе, что тот же самый фитнес-браслет собирает массу информации, которую потом неизвестно как используют. И единственным препятствием к тому, чтобы эти данные использовались, является сложность их обработки. Но технологии обработки данных совершенствуются", - сказал Ярных.

По данным эксперта, информацию с фитнес-браслетов могут использовать для вычисления маршрута пользователя, – то есть злоумышленник может понять схему его перемещения.

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