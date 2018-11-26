17:09 26 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.56
  • EUR9451.28
  • USD8277.53
Поиск
Руководитель стратегических проектов в Лаборатории Касперского Андрей Ярных
Facebook / Российская Ассоциация Электронных Коммуникаций - РАЭК

Ярных: информацию с фитнес-браслетов используют для слежения за человеком

Радио
Получить короткую ссылку
3910

Дополнительные устройства, которые подключает пользователь, повинуясь модным трендам, например, фитнес-браслеты, делают его уязвимым и позволяют считывать любую информацию о нем, заявил руководитель стратегических проектов в "Лаборатории Касперского" Андрей Ярных.

В эфире радио Sputnik эксперт отметил, что неуязвимость не может гарантировать ни одна компания. По его словам, для того, чтобы средства защиты были надежными, необходимо выполнять целый ряд условий, в том числе регулярно обновлять программное обеспечение, и не только антивирусные программы, но и системные, которые установлены на компьютерах или на устройствах.

"Мы даже не представляем себе, что тот же самый фитнес-браслет собирает массу информации, которую потом неизвестно как используют. И единственным препятствием к тому, чтобы эти данные использовались, является сложность их обработки. Но технологии обработки данных совершенствуются", - сказал Ярных.

По данным эксперта, информацию с фитнес-браслетов могут использовать для вычисления маршрута пользователя, – то есть злоумышленник может понять схему его перемещения.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.

Теги:
интернат



Главные темы

Орбита Sputnik

  • В гостях у шеф-повара: как приготовить Ягодный пирог
    Ешь и не толстей

    Шеф-кондитер одного из заведений Еревана придумала уникальный способ приготовления выпечки. Она полностью отказалась от сахара и белой муки.

  • Подсчет денег
    Стучите, вам зачтется

    На латвийском портале общественных инициатив появилась петиция за введение платы за доносы на неплательщиков НДС.

  • Мемориал в Крижкальнисе
    Альтернативная история

    В Литве официально открыли мемориал в честь "партизан" округа Кястутис, сражавшихся против "советского тоталитарного режима".

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Внутри телевизионной башни в Ташкенте
Высоко сижу, или Что можно разглядеть с ташкентской телебашни
Как житель Ямала боролся со штормом
На работу хоть ползком: как житель Ямала боролся со штормом - видео
Туризм в Узбекистане
Приезжайте в Узбекистан: главное о туризме в республике

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054