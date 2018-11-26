Кошкин: нарушение границ РФ – это личное решение Порошенко

Нарушение границы с Россией связано с внутриполитической повесткой дня, а именно, с выборной кампанией на Украине, уверен заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин.

В эфире радио Sputnik эксперт назвал возможные причины, из-за которых украинские власти решились на провокации в Черном море.

По мнению Андрея Кошкина, есть внешняя и внутренняя причина инцидента. Внешняя связана с внутриполитической повесткой дня, а именно, с выборной кампанией на Украине. Что касается внешней причины, то это встреча в Аргентине G20, где президент США встретится с главой России. Это было сделано для того, чтобы обратить внимание на Украину, отметил Кошкин.

Российская сторона сообщила, что пограничники задержали три корабля украинских ВМС, совершивших в воскресенье, 25 ноября, в Черном море ряд провокаций.

Совет национальной безопасности и обороны Украины проголосовал за введение на территории страны военного положения сроком на 60 суток. Это решение должна утвердить Верховная рада.