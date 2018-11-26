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Коротченко объяснил, зачем Мирзиёев поднял армию Узбекистана по тревоге

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Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко уверен, что интеграция Узбекистана в структуру ОДКБ позволило бы республике гарантировать свою безопасность, в том числе от экстремистских и террористических угроз, опираясь на военный потенциал стран-союзников.

В Узбекистане по решению президента страны Шавката Мирзиёева прошли внезапные военные учения, в ходе которых отрабатывались различные сценарии мобилизации вооруженных сил и сценарии отражения угроз.

По мнению российского военного эксперта, подобные маневры объясняются довольно напряженной обстановкой в Афганистане и Сирии, а также связаны с реальной угрозой переброски боевиков непосредственно к границам республик Центральной Азии.

"Разумеется, в таких условиях необходимо проверить боеготовность вооруженных сил, а также отработать действия в экстренных ситуациях. В нынешних реалиях подобные маневры выглядят вполне логичным продолжением выбранной Ташкентом стратегии. Думаю, и российская сторона на фоне политических и экономических связей, оказывает и военно-консультативную и информационную помощь в сфере безопасности", — отметил Коротченко.

Военнослужащие узбекской армии
© Минобороны Узбекистана
Подняты по тревоге: учения ВС по всей стране впервые начались в Узбекистане
При этом он добавил, что интеграция Узбекистана в ОДКБ, из состава которого Ташкент в 2012 году вышел, позволило бы республике более эффективно противостоять возможным угрозам, используя весь потенциал и мощь стран-союзниц в борьбе с экстремистами и террористическими движениями.

Подробный комментарий военного эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Афганистан, Терроризм, Вооруженные силы, учения, ОДКБ, Россия, Узбекистан



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