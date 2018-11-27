Ищенко: на Украине тысячи людей сидят по политическим статьям

В мире вряд ли изменится отношение конкретно к делу Кирилла Вышинского, считает политолог Ростислав Ищенко. Если мнение меняется, оно меняется комплексно.

"До сих пор наши западные друзья и партнеры, которые называют себя цивилизованным миром, делают вид, что там (на Украине. — Прим. ред.) все в порядке и ничего страшного не происходит", — отметил эксперт.

По его мнению, режим на Украине, скорее всего, будет ужесточаться.

"Не удивлюсь, если там вообще начнут хватать и сажать", — заявил Ищенко.

Главный редактор информационного портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский находится в Херсонском СИЗО по обвинению в государственной измене. Накануне он рассказал о самочувствии, условиях содержания в СИЗО, связи с миром и перспективах дела.