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Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития
© Foto : Из личного архива Сергея Пикина

Пикин: инвестиции в Рогун смогут решить проблемы с электроэнергией в ЦА

Радио
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Как только мощность Рогунской ГЭС начнет увеличиваться, Таджикистан сможет продавать энергию соседям, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

В эфире Sputnik Таджикистан Сергей Пикин отметил, что на сегодняшний день все страны Центральной Азии испытывают дефицит энергии, и перебои с электроснабжением существуют даже в столицах.

"В целом инвестиции – это главный фактор успеха. А потребность точно есть, так как регионы Центральной Азии испытывают потребности в энергии", - пояснил эксперт.

© Фото: Sputnik / Асылбек уулу Данияр
Рогун - в цифрах

Пикин напомнил, что все объекты, которые сейчас строятся на Рогуне, - это проекты советского периода, замороженные еще в те годы. И попытки разных государств Средней Азии возродить их заканчивались крахом, потому что не было инвестиций, да и возникали проблемы другого характера.

Однако сегодня инвестиции способны решить этот вопрос, подчеркнул он.

Напомним, 18 ноября в Таджикистане состоялся официальный запуск первого гидроагрегата Рогунской ГЭС.

Рогунская гидроэлектростанция - девятая по счету каскада ГЭС на реке Вахш, расположена в 110 километрах восточнее Душанбе. По проекту ГЭС состоит из шести агрегатов, мощность каждого из которых составляет 600 МВт.




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