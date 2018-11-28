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Независимый эксперт в финансовой области Эльман Мехтиев
Из личного архива

Мехтиев: монеты из драгметаллов - это не инвестиции, а способ сбережения

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Независимый эксперт в финансовой области Эльман Мехтиев прокомментировал стоимость драгоценных монет в Узбекистане.

Центральный банк Узбекистана ранее установил цены на драгоценные монеты.

Согласно информации на сайте ЦБ, стоимость золотой монеты составляет 12 миллионов 700 тысяч сумов, серебряная же монета обойдется в 236 тысяч сумов.

"Это больше средство сбережения, если брать классические функции денег. Реальным ограничительным фактором такого рода сбережений в натуральной форме является НДС, который возникает при продаже таких монет", - пояснил эксперт.

По словам Мехтиева, в драгоценных металлах выгодно хранить сбережения, когда нет четких прогнозов относительно того, что будет с экономикой в ближайшее время.




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