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Политолог Юрий Почта
Sputnik

Почта: США могут разорить Европу, вводя новые санкции против России

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По мнению профессора кафедры сравнительной политологии Российского университета дружбы народов Юрия Почты, европейцы давно поняли бессмысленность введения санкций против России, так как они лишь наносят ущерб своей экономике.

В эфире радио Sputnik Юрий Почта рассказал, что главным организатором санкций являются Соединенные Штаты, а политика Америки при Трампе непредсказуема. И европейцы уже убедились, что США могут их просто разорить.

"Есть только желание Трампа ввести санкции, чтобы доказать Конгрессу свою жесткость в отношениях с Россией. А у Конгресса США есть стремление показать первенство в этом деле", - пояснил эксперт.

Что же касается причин введения санкция, то это, в первую очередь, ситуация на Украине. А европейские страны видят, что никто решать эту проблему не будет.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.




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