Почта: США могут разорить Европу, вводя новые санкции против России

В эфире радио Sputnik Юрий Почта рассказал, что главным организатором санкций являются Соединенные Штаты, а политика Америки при Трампе непредсказуема. И европейцы уже убедились, что США могут их просто разорить.
"Есть только желание Трампа ввести санкции, чтобы доказать Конгрессу свою жесткость в отношениях с Россией. А у Конгресса США есть стремление показать первенство в этом деле", - пояснил эксперт.
Что же касается причин введения санкция, то это, в первую очередь, ситуация на Украине. А европейские страны видят, что никто решать эту проблему не будет.
Подробности слушайте в аудиоподкасте.