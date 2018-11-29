Почта: США могут разорить Европу, вводя новые санкции против России

По мнению профессора кафедры сравнительной политологии Российского университета дружбы народов Юрия Почты, европейцы давно поняли бессмысленность введения санкций против России, так как они лишь наносят ущерб своей экономике.

В эфире радио Sputnik Юрий Почта рассказал, что главным организатором санкций являются Соединенные Штаты, а политика Америки при Трампе непредсказуема. И европейцы уже убедились, что США могут их просто разорить.

"Есть только желание Трампа ввести санкции, чтобы доказать Конгрессу свою жесткость в отношениях с Россией. А у Конгресса США есть стремление показать первенство в этом деле", - пояснил эксперт.

Что же касается причин введения санкция, то это, в первую очередь, ситуация на Украине. А европейские страны видят, что никто решать эту проблему не будет.

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