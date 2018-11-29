Куртов: ЕС включается в борьбу за представительство своих интересов в ЦА

Политолог, историк, главный редактор журнала "Проблемы национальной стратегии" Аждар Куртов рассуждает, почему Евросоюз инвестирует в Узбекистан.

Узбекистан и Евросоюз договорились запустить официальные переговоры по новому всеобъемлющему двустороннему соглашению.

Глава Министерства иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов также договорился в Брюсселе о финансировании Евросоюзом ряда проектов в республике общим бюджетом 25 миллионов евро.

"Европейский союз пытается наверстать упущенное и включиться в соревнование за представительство своих национальных интересов в Центральной Азии", - отметил эксперт.

Однако, по словам Куртова, инвестиции Евросоюза в регион пока значительно уступают той финансовой поддержке, которую оказывают США, Китай и Россия.