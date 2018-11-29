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Вячеслав Поставнин

Поставнин: передовой опыт поможет Узбекистану защитить своих граждан

Sputnik / Руслан Кривобок
Радио
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Узбекистан вступил в Международную организацию по миграции (МОМ). По официальным данным, сейчас на заработках за пределами страны находятся более 2,6 миллиона человек. Президент фонда "Миграция XXI век", экс-заместитель главы ФМС России Вячеслав Поставнин рассказывает, чем МОМ будет полезна республике и ее гражданам.

Международная организация дает доступ к информации о том, что творится в мире миграции, к новым механизмам управления миграцией, передовым практикам. Все это поможет государству избежать ошибок, защитить своих людей. 

"Это не организация, которая дает какие-то преференции. Это организация, которая может передавать определенный опыт. А страна сама решает, воспользоваться им или нет", — отметил Вячеслав Поставнин.

Эксперт рассказал об опыте Филиппин в сфере миграции, который считается передовым. Это государство создало целую систему по экспорту рабочей силы и держит ее под своим контролем. Мигрантам оказывают помощь по всему миру, в каждом посольстве есть представитель, который занимается их вопросами.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

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Теги:
Филиппины, Узбекистан, мигрант



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