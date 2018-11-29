Кучкаров: непопулярные реформы в Узбекистане потребуют от граждан понимания

Министр финансов Узбекистана Джамшид Кучкаров рассказал о ключевых направлениях, по которым будет развиваться экономическая политика республики. При этом он подчеркнул, что без доверия населения высоких результатов добиться невозможно.

По словам министра, сегодня Узбекистан вступил в эпоху глобальных реформ почти во всех отраслях, прежде всего в сфере экономики.

"Пожалуй, самым главным достижением уже реализованных мер стоит считать политику открытости. Мы сейчас публикуем практически все данные – и госдолг, и уровень добычи золота, и бюджет. Не осталось ни одного направления, которое мы бы не раскрыли для наших налогоплательщиков. Люди должны понимать, на что и как тратятся деньги", — отметил Кучкаров.

В то же время он признал, что модернизация экономики на определенном этапе требует принятия непопулярных мер, связанных, например, с либерализацией цен на хлеб или энергоресурсы.

"Все государства, стремящиеся к рыночной экономике, проходят этот сложный этап. Отрадно, что наши граждане поддерживают перемены в стране, и мы надеемся на их понимание при реализации подобных непопулярных, но важных для развития Узбекистана мер", — добавил вице-премьер.

Говоря об основных направлениях экономических реформ, Кучкаров упомянул стабилизацию и удержание уровня инфляции, либерализацию рынка, снижение роли государства в отдельных отраслях, а также упрощение всех административных процедур для развития бизнеса.

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