Кучкаров: непопулярные реформы в Узбекистане потребуют от граждан понимания

В то же время он признал, что модернизация экономики на определенном этапе требует принятия непопулярных мер, связанных, например, с либерализацией цен на хлеб или энергоресурсы.
"Все государства, стремящиеся к рыночной экономике, проходят этот сложный этап. Отрадно, что наши граждане поддерживают перемены в стране, и мы надеемся на их понимание при реализации подобных непопулярных, но важных для развития Узбекистана мер", — добавил вице-премьер.
Говоря об основных направлениях экономических реформ, Кучкаров упомянул стабилизацию и удержание уровня инфляции, либерализацию рынка, снижение роли государства в отдельных отраслях, а также упрощение всех административных процедур для развития бизнеса.
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