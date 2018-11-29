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Таракановский Виктор

Таракановский о том, почему старатели не помогут экономике Узбекистана

Из личного архива Виктора Таракановского
Радио
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Физическим и юридическим лицам с 1 марта 2019 года будет разрешена добыча драгоценных металлов в Узбекистане. Председатель Союза старателей России Виктор Таракановский рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются старатели и предприятия золотодобывающей промышленности.

В Узбекистане золото добывается в основном из рудных месторождений, и стать обладателем заветных кусочков совсем не просто.

"Надо бурить, взрывать, иметь море техники, большие обогатительные фабрики", — отметил эксперт.

У физических лиц нет возможности обработать массу породы, чтобы добраться до одной узкой жилки. Единственная польза для них — "какими-то ухищрениями" добыть 100-200 граммов за год и прокормить свою семью.

Полный комментарий Виктора Таракановского слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

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Теги:
Узбекистан, промышленность, золото



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