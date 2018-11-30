Князев: Казахстан мог бы стать посредником и в Афганском процессе

После межсирийского урегулирования Казахстан мог бы стать посредником в переговорах по Афганистану, считает эксперт по Среднему Востоку и Центральной Азии Александр Князев.

"Я считаю, Казахстан должен быть заинтересован в том, чтобы до какой-то важной точки довести эти переговоры, поскольку это очень важно для международного авторитета страны, это может стать дальнейшим поводом для казахстанской дипломатии, инициирования каких-то других международных процессов", — заявил Князев Sputnik Казахстан.

Эксперт считает, что посредническая роль отлично подходит для Казахстана, учитывая его нейтральную внешнюю политику.

"Казахстан достаточно нейтрален по отношению ко всем участникам таких конфликтных процессов, его нельзя обвинять в том, что он в большей степени сторонник одной из позиций в сирийском конфликте, может быть, в афганском в перспективе", — добавил Князев.

Переговоры по Сирии прошли в Астане 28-29 ноября. В первый день состоялись двусторонние и трехсторонние консультации на уровне экспертов, а также очередное заседание рабочей группы по освобождению задержанных и заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести, на которое приглашены представители управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного креста.