Бурхонов: МВД стремится не только к результатам, но и к сближению с народом

Как отметил Бурхонов, сейчас ведомство принимает все возможные меры для сближения с народом.
Например, инспекторы профилактической службы обеспечены служебными квартирами на той территории, которую они обслуживают.
"Мы принимаем совместные меры против любых правонарушений с Союзом молодежи, Комитетом женщин Узбекистана и другими общественными организациями", - подчеркнул Бурхонов.
Он добавил, что МВД Узбекистана сейчас стремится не только добиться хороших результатов, но и завоевать доверие народа.