Бурхонов: МВД стремится не только к результатам, но и к сближению с народом

Радио Получить короткую ссылку 41 0 0

Начальник управления по связям с общественностью и СМИ МВД Узбекистана Кутбиддин Бурхонов рассказал, как органы внутренних дел работают над изменением мнения жителей республики о своей работе.