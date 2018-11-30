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Кутбиддин Бурхонов - начальник управления по связям с общественностью и СМИ МВД Республики Узбекистан
© Sputnik / Дильшода Рахматова.

Бурхонов: МВД стремится не только к результатам, но и к сближению с народом

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Начальник управления по связям с общественностью и СМИ МВД Узбекистана Кутбиддин Бурхонов рассказал, как органы внутренних дел работают над изменением мнения жителей республики о своей работе.

Как отметил Бурхонов, сейчас ведомство принимает все возможные меры для сближения с народом.

Например, инспекторы профилактической службы обеспечены служебными квартирами на той территории, которую они обслуживают.

"Мы принимаем совместные меры против любых правонарушений с Союзом молодежи, Комитетом женщин Узбекистана и другими общественными организациями", - подчеркнул Бурхонов.

Он добавил, что МВД Узбекистана сейчас стремится не только добиться хороших результатов, но и завоевать доверие народа.




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