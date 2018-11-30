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Российский эксперт Илья Шуманов
Фото из личного архива

Шуманов: подход к борьбе с коррупцией надо подбирать для каждой страны ЦА

Радио
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Многочисленные случаи взяток и превышения полномочий в странах Центральной Азии прокомментировал заместитель генерального директора Центра антикоррупционных исследований.

Всемирный экономический форум представил очередной Индекс коррупции, страны Центральной Азии обгоняют Европу.

Ситуацию в эфире Sputnik Таджикистан прокомментировал заместитель генерального директора Центра антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл России" Илья Шуманов.

"Традиционно страны Центральной Азии в рейтинге находятся ниже, чем европейские, по целому ряду причин – в том числе из-за сильных традиций непотизма (кумовства), то есть использования родственных связей. В каждой из стран региона необходимо применять свои подходы, так как они неоднородны в план коррупции", - сказал Шуманов.

Одно из самых разумных решений проблемы коррупции – это международная интеграция, также отмечает эксперт.

При этом в Узбекистане с 2017 года действует закон "О противодействии коррупции", в этом году создана Республиканская межведомственная комиссия.




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