Юрин: Россия готова помочь Центральной Азии в борьбе с ВИЧ

Заместитель руководителя Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом рассказал о централизованных методах борьбы с заболеванием.

В начале декабря во всем мире отмечают День борьбы со СПИДом. В России распространение этого заболевания удалось остановить – темп роста в 2018 году составил всего 2% по сравнению с 13% в 2013-м.

О методах борьбы с ВИЧ-инфекций и СПИДом в центральноазиатском регионе в эфире радио Sputnik рассказал замглавы Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом РФ Олег Юрин.

"В Центральной Азии сейчас активно развивается программа по лечению ВИЧ-инфекции. Если говорить об участии России, то на самом деле там существует программа по помощи этим странам. В ЦА уже сейчас проводится диагностика населения, идут поставки необходимых лекарств, строятся лаборатории. Большое значение имеет лечение, если больной получает терапию, он становится незаразным", - заявил Юрин.

Узбекистан проводит активную политику по борьбе со СПИДом. В начале июля 2018 года в стране приняли программу по противодействию, до 2022 года в эту сферу направят 50 миллионов долларов.