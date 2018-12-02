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Кастеева Гульжан Калдыбаева
Sputnik / Тимур Батыршин

Реставратор Калдыбаева о том, как восстанавливают старые картины

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Руководитель отдела реставрации Государственного музея искусств имени Кастеева Гульжан Калдыбаева отметила, что работы над некоторыми шедеврами могут длиться долгие месяцы.

"Если будущие поколения увидят, что работа когда-то была реставрирована, найдут специальный паспорт, как историю болезни, и посмотрят — какие операции были применены, какие материалы использовались", — рассказала эксперт о процессе реставрации в эфире радио Sputnik Казахстан.

Напомним, летом этого года в Государственном музее искусств Республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого в Нукусе от несанкционированного срабатывания системы пожаротушения серьезно пострадала картина известного художника-авангардиста Александра Шевченко "Баба с ведрами". Для восстановления уникального полотна даже прибыли специалисты из Москвы. 

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Теги:
музей



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