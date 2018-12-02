Реставратор Калдыбаева о том, как восстанавливают старые картины

Руководитель отдела реставрации Государственного музея искусств имени Кастеева Гульжан Калдыбаева отметила, что работы над некоторыми шедеврами могут длиться долгие месяцы.

"Если будущие поколения увидят, что работа когда-то была реставрирована, найдут специальный паспорт, как историю болезни, и посмотрят — какие операции были применены, какие материалы использовались", — рассказала эксперт о процессе реставрации в эфире радио Sputnik Казахстан.

Напомним, летом этого года в Государственном музее искусств Республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого в Нукусе от несанкционированного срабатывания системы пожаротушения серьезно пострадала картина известного художника-авангардиста Александра Шевченко "Баба с ведрами". Для восстановления уникального полотна даже прибыли специалисты из Москвы.