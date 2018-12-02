Реставратор Калдыбаева о том, как восстанавливают старые картины

"Если будущие поколения увидят, что работа когда-то была реставрирована, найдут специальный паспорт, как историю болезни, и посмотрят — какие операции были применены, какие материалы использовались", — рассказала эксперт о процессе реставрации в эфире радио Sputnik Казахстан.
Напомним, летом этого года в Государственном музее искусств Республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого в Нукусе от несанкционированного срабатывания системы пожаротушения серьезно пострадала картина известного художника-авангардиста Александра Шевченко "Баба с ведрами". Для восстановления уникального полотна даже прибыли специалисты из Москвы.