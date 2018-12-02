Рожанковский: страны постепенно откажутся от наличных денег

В интервью Sputnik Латвия специалист обратил внимание на то, что государство все время вынуждено изымать у граждан бумажные деньги, чтобы печатать новые купюры, поскольку полный износ происходит через 15 лет после выпуска.

"Постепенно общество идет к цифровизации. Еще Билл Клинтон в далеком, по-моему, 98-м году взял курс на paper letters economics - безбумажную экономику. И он, похоже, преуспел, по крайней мере, в отдельной области", - сказал Рожанковский.

В Узбекистане билеты в музеи будут продавать с помощью технологии блокчейн

Эксперт подчеркнул, что использование бумаги – это истребление леса. По его мнению, все должно быть на электронных носителях.