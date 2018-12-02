23:24 02 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.39
  • EUR9411.29
  • USD8299.20
Поиск
Владимир Рожанковский
© Foto : Михаил Бибичков

Рожанковский: страны постепенно откажутся от наличных денег

Радио
Получить короткую ссылку
52 0 0

Эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский считает, что общество идет к цифровизации.

В интервью Sputnik Латвия специалист обратил внимание на то, что государство все время вынуждено изымать у граждан бумажные деньги, чтобы печатать новые купюры, поскольку полный износ происходит через 15 лет после выпуска.

"Постепенно общество идет к цифровизации. Еще Билл Клинтон в далеком, по-моему, 98-м году взял курс на paper letters economics - безбумажную экономику. И он, похоже, преуспел, по крайней мере, в отдельной области", - сказал Рожанковский.

В Узбекистане билеты в музеи будут продавать с помощью технологии блокчейн

Эксперт подчеркнул, что использование бумаги – это истребление леса. По его мнению, все должно быть на электронных носителях.

По теме

Банки Узбекистана начали выдавать наличную валюту



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Проверка боеготовности Вооруженных сил Республики Узбекистан
Орудия - к бою: в Узбекистане проверяют готовность армии
Акула укусила дайвера
Жуткое видео: акула вцепилась в голову дайвера
Время ожидания загрузки видео в разных странах
В каких странах самый быстрый и медленный интернет

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054