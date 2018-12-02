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Натан Эйсмонт
© Foto: scientificrussia.ru

Эйсмонт о полете на Марс: вряд ли получится в ближайшие 20 лет

Радио
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Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт дал оценку заявлению Илона Маска о готовящемся полете на Марс.

Глава американской компании SpaceX Илон Маск сообщил, что отправится на Марс с вероятностью 70%.

"Говорить о том, что вскоре, через 10, даже через 20 лет мы полетим на Марс реально, вряд ли случится. Есть проблемы, которые не во власти Маска сейчас решить, и главная из них, все с этим согласны, надо преодолеть или справиться с радиацией. Технические возможности - доставить аппарат с экипажем на Марс, вернуть его, такие возможности есть, но экипаж должен вернуться живым и здоровым", - отметил Эйсмонт в эфире радио Sputnik.

Подробности слушайте в нашем подкасте.

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Теги:
Марс, Космос



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