Симоньян раскритиковала однобокое освещение мировыми СМИ событий во Франции

Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян отметила, что в Европе слишком спокойно трактуют протесты в Париже, в то время как на улицы вышли порядка 35 тысяч человек.

В эфире Sputnik Беларусь Маргарита Симоньян отметила, что ее удивляют двойные стандарты – то есть происходящие волнения в центре Европы западную прессу не беспокоят, тогда как любой шаг в России вызывает там целую бурю эмоций.

"Вы помните, когда у нас в последний раз разгоняли слезоточивым газом? Я не могу вспомнить. А тут, в центре Парижа, это происходит каждый день! Двенадцать журналистов только одного нашего телеканала пострадали за это время", - сказала Симоньян.

Напомним, в восстании "желтых жилетов" во Франции против повышения налога на бензин участвуют порядка 35 тысяч человек, полиция применяет против демонстрантов слезоточивый газ, водяные пушки и шумовые гранаты. По данным властей, в ходе беспорядков пострадали по меньшей мере 65 человек, 11 из них - полицейские.

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