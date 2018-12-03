Чудинова: женщина должна заниматься не только семьей

Депутат законодательной палаты парламента Узбекистана Алишер Кадыров предложил сократить рабочий день для женщин — по его мнению, это поможет уменьшить количество разводов. Психотерапевт Инна Чудинова считает, что все хорошо в меру и разумная разгрузка может принести пользу.

Если женщина предоставлена сама себе, занимается только кухней и детьми, это не окажет на семью положительного влияния. Она должна быть самостоятельной, нести ответственность за свою жизнь, приносить пользу обществу, считает Инна Чудинова. При этом эксперт отметила, что не является сторонником женщин-эмансипе, которые "зависают" на работе.

"Мы должны разделять обязанности с мужчиной, — сказала психотерапевт. — Все-таки на нем лежит груз ответственности кормильца, добытчика, а женщина — очаг, забота, домашний уют".

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