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Экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов
© Sputnik / Сергей Гунеев

Карпов: шахматы в Россию могли прийти из Узбекистана, а не из Европы

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Российский гроссмейстер Анатолий Карпов прокомментировал заявление бывшего президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова о признании Узбекистана родиной шахмат.

"Узбекистан не является родиной шахмат, однако на территории бывшего Кокандского ханства нашли древние шахматы. Находка дала основания предположить, что шахматы пришли в Россию не из Европы, а из Узбекистана", - сказал Карпов.

Он отметил, что, несмотря на успехи республики в этом виде спорта, Узбекистан все-таки не может претендовать на роль страны, которая изобрела шахматы.

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Эксперт подчеркнул, что если в 90-е годы по Средне-Азиатскому региону лидировали казахи и кыргызы, то в настоящее время РУ ликвидировала этот разрыв и вошла в число уважаемых шахматных государств.

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Теги:
Шахматы, Узбекистан



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