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Политолог Фикрет Садыхов в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Азербайджан
Sputnik / Murad Orujov

Садыхов назвал причины неэффективности саммита G20

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Эффективность саммита G20 – нулевая, заявил азербайджанский политолог Фикрет Садыхов.

В эфире Sputnik Азербайджан политолог объяснил, что в последнее время итоговые документы заседаний "Большой двадцатки" действительно носят декларативный характер.

"Эффективность крупных международных встреч, таких, как саммит G20, можно сказать, уже нулевая. Здесь отчетливо просматриваются обиды, нежелание видеть друг друга и встречаться. При этом есть группы стран — например, Китай, Россия и Индия, — которые проводят встречи отдельно и пытаются создать свой формат", - пояснил он.

По убеждению Садыхова, единого мнения по важным вопросам мировой политики не существует сегодня.

В Буэнос-Айресе прошел саммит G20, по итогам которого была принята декларация. Президент РФ Владимир Путин заявил: хотя этот документ носит общий характер, важно, что он вообще есть.




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