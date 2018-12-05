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Политолог Александр Коньков
Из личного архива Александра Конькова

Коньков: Европа виновата в укоренении закона джунглей в мире

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Политолог Александр Коньков прокомментировал слова главы дипломатии ЕС Федерики Могерини о том, что из-за оспаривания в мире важных для безопасности международных договоров может возобладать закон джунглей вместо верховенства права.

В эфире радио Sputnik Александр Коньков отметил, что закон джунглей разрастается и расширяется, и человечество является свидетелем кризиса мировой политики, мировых политический институтов, которые закладывались по итогам Второй мировой войны и в последующие десятилетия.

"Европа принимала активное участие в засаживании ростков этих джунглей, например, в ходе "Арабской весны", в ходе поддержки разного рода неконституционных явлений в других странах, в том числе и на Украине. Поэтому сегодня то, что всем очевидно, все чаще замалчивается. Однако… вот эти слова из уст европейских чиновников воспринимаются очень позитивно", - резюмировал эксперт.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.




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