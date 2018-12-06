Манойло раскритиковал результаты рейтинга Forbes о влиятельных женщинах мира

В эфире Sputnik Латвия эксперт отметил, что, по его мнению, Forbes – это журнал для домохозяек, а не для политиков. Поэтому считать рейтинги, которыми наделяет Forbes тех или иных общественных персонажей, чем-то серьезным… это очень наивно.

"В основе рейтинга всегда оказываются самые скандальные персонажи. В данном списке на первом месте стоит Меркель. Но она попала туда не благодаря своей деятельности, а потому, что она является канцлером Германии. А Германия - это крупнейшая и очень влиятельная в Евросоюзе и во всем западном мире страна. Поэтому быть канцлером - это уже гарантия того, что ты попадешь на верхние строки или в первую пятерку этого списка", - объяснил Манойло.

Напомним, накануне журнал Forbes назвал сотню самых влиятельных женщин мира. Лидером списка в восьмой раз стала 64-летняя канцлер Германии Ангела Меркель. На второй строчке расположилась 62-летняя премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. На третьей строчке – 62-летняя глава МВФ Кристин Лагард.

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