Просвиряков: торговая война Узбекистана и Украины невыгодна обеим странам

Узбекистан в декабре заблокировал импорт украинского сахара. Многие связывали это с проведением Украиной антисубсидиционного расследования по поводу импорта легковых автомобилей из Узбекистана. Позднее стало известно о прекращении этого расследования.

"Любые торговые войны болезненны для стран, имеющих между собой торговый оборот. Особенно учитывая, что раньше все были в едином экономическом пространстве СССР с налаженными связями", - заявил Просвиряков в эфире радио Sputnik.

Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубов встретился с послом Узбекистана на Украине Алишером Абдуалиевым, а также провел телефонный разговор с премьер-министром Узбекистана Абдулллой Ариповым. По словам Кубова, украинская сторона настроена на активизацию двустороннего диалога и систематизацию регулярных двусторонних контактов.