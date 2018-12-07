Гращенков о том, почему западные СМИ восхищаются образом Путина

Фигура президента России Владимира Путина сильно отличается от европейских политиков, этим она и будоражит интерес журналистов, полагает эксперт Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

В эфире радио Sputnik эксперт высказал мнение, что для европейской прессы личность Путина – это красивая иллюстрация для обозначения политических успехов.

"Владимир Путин, на фоне европейских политиков, с одной стороны, более авторитарный лидер, а с другой - более самостоятельный в принятии решений. Поэтому пресса, как правило, восхищается такими людьми. Она видит в них некие параллели с великими политиками прошлого, вроде Уинстона Черчилля или Шарля де Голля…. Сегодня, говоря о Путине, многие журналисты видят в нем прежде всего оппозицию европейскому мейнстриму", - пояснил Илья Гращенков.

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