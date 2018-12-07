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Наталья Шагайда, доктор экономических наук, директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС при президенте РФ, архивное фото
© Foto : Из личного архива Натальи Шагайды

Шагайда: Узбекистан – благодатная почва для российских агротехнологий

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О перспективах создания в Узбекистане кластеров в агропромышленном секторе - доктор экономических наук Наталья Шагайда.

Вся территория бывших советских республик очень благодатна для принятия современных знаний и технологий, заявила в эфире Sputnik Узбекистан глава Центра агропродовольственной политики РАНХиГС при президенте РФ Наталья Шагайда.

По ее словам, в Узбекистане только начинают привлекать российские компании для создания агропромышленных кластеров, и это очень хорошая практика.

Корова
© Sputnik / Виталий Белоусов
Компания из России станет соучредителем агрокластера в Узбекистане

"В результате республика получает технологии, а также более дешевые продукты – так что это хорошее начинание… На самом деле все бывшие советские республики – это благодатная почва в принятии технологии и более современных знаний. Потому что люди в этих государствах говорят на одном языке, понимают друг друга, к тому же к российской продукции есть доверие. Поэтому такого рода кооперацию нужно только приветствовать", - отметила эксперт.

Ранее стало известно, что российская компания "Петромаруз Капитал" станет соучредителем ООО "TCT cluster", агропромышленного кластера в Ташкентской области общей стоимостью 225,8 миллиона долларов.

В составе кластера в 2019-2023 годах возникнут десять производств по выращиванию хлопка-сырца, зерновых, текстильный, животноводческий и рыбоводческий комплексы, садовое хозяйство, производство по выпуску биогаза и биогумуса.




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