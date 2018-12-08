Федоров: торговые войны с Узбекистаном скажутся на украинских потребителях

Президент Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров рассказал Sputnik, какими могут быть последствия торговой войны Узбекистана и Украины.

Узбекистан в декабре заблокировал импорт украинского сахара. Многие связывали это с проведением Украиной антисубсидиционного расследования по поводу импорта легковых автомобилей из Узбекистана. Позднее стало известно о прекращении этого расследования.

"Решения по блокировке некоторых торговых отношений с Узбекистаном, которые принимает Украина, приведут к тому, что она гораздо больше потеряет, чем выиграет. Учитывая тот факт, что экспорт из Украины в Узбекистан товаров в стоимостном выражении в три с лишним раза превышает импорт из Узбекистана, перебои в поставках приведут к существенным потерям", - полагает Федоров.

По его словам, в долгосрочной перспективе от ухудшения отношений Украины с торговыми партнерами пострадают потребители, которые будут вынуждены платить большую цену за товары и услуги.