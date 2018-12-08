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Генеральный директор Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин

Хабибуллин: афганцы плачут, когда получают российские лекарства

Радио
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Генеральный директор "Благотворительного патриотического фонда мусульман России" Рустам Хабибулин рассказал, как его организация пытается помочь жителям Афганистана.

Гуманитарный груз, направленный фондом в Афганистан, включает 67 видов различных лекарственных препаратов для лечения заболеваний бронхо-легочной системы, желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, глаз, а также антисептики и шовные хирургические препараты. 

Цех упаковки готовой продукции на фармацевтическом предприятии
© Sputnik / Сергей Пятаков
Жителей Афганистана будут лечить халяльными лекарствами из России
"Мы начали раздачу лекарственных средств с тех больниц, которые максимально остро нуждаются в медикаментах. Например, куда многие благотворительные организации не могут добраться, потому что боятся. Также мы отдаем препараты в крупные больницы в провинциях, уездах Афганистана", - рассказал Хабибуллин Sputnik Таджикистан.

По его словам, все медикаменты изготовлены российскими фармацевтическими компаниями с соблюдением принципов и норм ислама. Медикаменты произведены без использования запрещенных для мусульман компонентов: глицерин (свиной жир), кармин (сушеное насекомое кошениль) и т.д.

 




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