Хабибуллин: афганцы плачут, когда получают российские лекарства

Генеральный директор "Благотворительного патриотического фонда мусульман России" Рустам Хабибулин рассказал, как его организация пытается помочь жителям Афганистана.

Гуманитарный груз, направленный фондом в Афганистан, включает 67 видов различных лекарственных препаратов для лечения заболеваний бронхо-легочной системы, желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, глаз, а также антисептики и шовные хирургические препараты.

© Sputnik / Сергей Пятаков Жителей Афганистана будут лечить халяльными лекарствами из России

"Мы начали раздачу лекарственных средств с тех больниц, которые максимально остро нуждаются в медикаментах. Например, куда многие благотворительные организации не могут добраться, потому что боятся. Также мы отдаем препараты в крупные больницы в провинциях, уездах Афганистана", - рассказал Хабибуллин Sputnik Таджикистан

По его словам, все медикаменты изготовлены российскими фармацевтическими компаниями с соблюдением принципов и норм ислама. Медикаменты произведены без использования запрещенных для мусульман компонентов: глицерин (свиной жир), кармин (сушеное насекомое кошениль) и т.д.