Ермаков: военная база США в Польше лишь спровоцирует истерию

Вашингтон и Варшава намерены организовать американскую военную базу в польском городе Ожиш. Город расположен в стратегически важной для НАТО местности - в 120 километрах от Сувалкского коридора, где проходит польско-литовская граница.

"Россия обвиняется якобы в нарушении международного права, то есть российской военной угрозой пугают европейцев и, собственно, с учетом этого выстраивается оборона Европы под давлением США. Одна база на самом деле ничего не решит, и даже последние натовские учения показали, что, в целом, безопасности европейского континента со стороны России ничего не угрожает", - подчеркивает эксперт в эфире радио Sputnik Литва.

Ермаков обращает внимание на то, что такая база не укрепит безопасность, а будет провоцировать ненужную истерию и нагнетать напряженность, в том числе в военной сфере.