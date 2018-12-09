17:43 09 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB123.85
  • EUR9408.25
  • USD8314.85
Поиск
Ермаков Сергей Михайлович
© Sputnik /

Ермаков: военная база США в Польше лишь спровоцирует истерию

Радио
Получить короткую ссылку
18 0 0

Начальник сектора региональной безопасности Центра евроатлантических и оборонных исследований РИСИ Сергей Ермаков считает, что размещение военной базы вблизи российских границ только создаст дополнительную напряженность.

Вашингтон и Варшава намерены организовать американскую военную базу в польском городе Ожиш. Город расположен в стратегически важной для НАТО местности - в 120 километрах от Сувалкского коридора, где проходит польско-литовская граница.

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности ФС РФ Франц Клинцевич
© Sputnik /
Клинцевич: Прибалтике нечего предложить Западу кроме русофобии

"Россия обвиняется якобы в нарушении международного права, то есть российской военной угрозой пугают европейцев и, собственно, с учетом этого выстраивается оборона Европы под давлением США. Одна база на самом деле ничего не решит, и даже последние натовские учения показали, что, в целом, безопасности европейского континента со стороны России ничего не угрожает", - подчеркивает эксперт в эфире радио Sputnik Литва.

Ермаков обращает внимание на то, что такая база не укрепит безопасность, а будет провоцировать ненужную истерию и нагнетать напряженность, в том числе в военной сфере.

Теги:
НАТО, Россия, Евросоюз, США



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

На Красной площади появилась ГУМ-ярмарка с каруселью и качелями
Зимнее волшебство: как Москва готовится к Новому году
Бобры пришли в супермаркет в США
В США бобры зашли в супермаркет и стали звездами Сети - видео
Как россияне относятся к Узбекистану
Что думают об Узбекистане россияне

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054