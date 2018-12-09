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Тимофеев: протест во Франции может перейти в радикальное русло

Радио
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Старший научный сотрудник российского Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Павел Тимофеев считает, что ситуация во Франции в последнее время "изрядно деградировала".

"Пока контроль над движениями удерживают те силы, которые инициировали этот протест. Но из-за отсутствия диалога между властями и "желтыми жилетами" идет некая радикализация требований, и этим могут воспользоваться силы, которые попытаются направить протест в радикальное русло", — сказал Тимофеев в интервью радио Sputnik.

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Он подчеркивает, что опасность радикализации сохраняется и неслучайно власти вводят военную технику в Париж, ожидая каких-либо провокаций.

Акции протеста против повышения цен на топливо проходят во Франции с 17 ноября. Они сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушением магазинов и банков.

Кроме того, в стране начались забастовки против образовательной реформы.

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Теги:
Акции протеста, протесты, Митинг, Франция



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