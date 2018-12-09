Тимофеев: протест во Франции может перейти в радикальное русло

"Пока контроль над движениями удерживают те силы, которые инициировали этот протест. Но из-за отсутствия диалога между властями и "желтыми жилетами" идет некая радикализация требований, и этим могут воспользоваться силы, которые попытаются направить протест в радикальное русло", — сказал Тимофеев в интервью радио Sputnik.
Он подчеркивает, что опасность радикализации сохраняется и неслучайно власти вводят военную технику в Париж, ожидая каких-либо провокаций.
Акции протеста против повышения цен на топливо проходят во Франции с 17 ноября. Они сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушением магазинов и банков.
Кроме того, в стране начались забастовки против образовательной реформы.