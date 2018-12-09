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Юрист Романенко: в современном мире рабство принимает всевозможные формы

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Юрист-международник Дмитрий Романенко обращает внимание на то, что в XXI веке термин "рабство" все еще существует.

"Если раньше людей эксплуатировали в зависимости от цвета кожи, то сегодня явление стало еще более широким. Продают женщин в рабство для занятия проституцией, детей - для принудительного труда, взрослых людей - для тяжелого труда. Даже покупая в магазине шоколадку, мы можем вспомнить, что в это время в Кот-д’Ивуаре кто-то бесплатно собирает эти какао-бобы", - рассуждает эксперт в эфире радио Sputnik.

Завязаные руки, архивное фото
© sputnik
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Напомним, летом 2018 года некоммерческая организация Walk Free насчитала в Узбекистане 160 тысяч человек, живущих в рабстве, поместив страну на 69-е место в списке из 167 государств. То есть на каждую тысячу жителей приходится примерно пять человек, находящихся в неволе или принужденных к работе. В 2016 году правозащитники поставили республику на второе место в рейтинге, насчитав по стране свыше 1,2 миллиона подневольных работников (4% населения). Таким образом, ситуация с правами человека радикально улучшилась.

В частности, эксперты Walk Free утверждают, что в республике людей принуждают работать на хлопковых полях.

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Теги:
Торговля, Рабство



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