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Юрий Швыткин
РИА Новости / Александр Паниотов

Швыткин: инцидент с Украиной в Керченском проливе срежиссировали США

Радио
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Зампредседателя Комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин прокомментировал планы Вашингтона по отправке военного корабля в Черное море.

Он подчеркнул, что заявление носит агрессивный характер.

"Это в очередной раз подтверждает, что ситуация с Украиной в Керченском проливе была не случайна. Она была срежиссирована со стороны западных спонсоров, в частности, Соединенных Штатов Америки, был заранее спланированный сценарий", - сказал Швыткин в эфире радио Sputnik.

Путин назвал инцидент в Керченском проливе нечистоплотной игрой Киева

Эксперт отметил, что кто бы ни покусился на территориальные воды России, он получит достойный отпор в соответствии с нормами международного права.

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Теги:
Крым, Россия, Украина, США



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