Швыткин: инцидент с Украиной в Керченском проливе срежиссировали США

Он подчеркнул, что заявление носит агрессивный характер.

"Это в очередной раз подтверждает, что ситуация с Украиной в Керченском проливе была не случайна. Она была срежиссирована со стороны западных спонсоров, в частности, Соединенных Штатов Америки, был заранее спланированный сценарий", - сказал Швыткин в эфире радио Sputnik.

Путин назвал инцидент в Керченском проливе нечистоплотной игрой Киева

Эксперт отметил, что кто бы ни покусился на территориальные воды России, он получит достойный отпор в соответствии с нормами международного права.