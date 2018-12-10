17:18 10 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB123.85
  • EUR9408.25
  • USD8314.85
Поиск
Дмитрий Александров
© Foto : Из личного архива Дмитрия Александрова

Александров: недостаток прибыли у банков связан с мотивацией менеджмента

Радио
Получить короткую ссылку
17 0 0

Главный стратег инвестиционной компании "УНИВЕР-Капитал" Дмитрий Александров рассказал Sputnik, почему прибыльность деятельности банка напрямую связана с мотивированностью менеджмента.

"Если у частных банков есть цель получать прибыль, то внедряется система ключевых показателей эффективности, напрямую увязывающая личный доход менеджмента с финансовым результатом банка. Пока менеджмент будет считать, что прибыль в банке не главное, ее и не будет", - заявил эксперт.

Он подчеркнул, что система управления и принятия решений в банке должна быть такой, чтобы ключевым показателем эффективности и основой для принятия решений стала максимизация дохода.

Ранее Александров объяснял Sputnik, чем может обернуться для узбекских банков продажа части государственной доли коммерческим инвесторам.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мужчина говорит по телефону, фото из архива
    На связи!

    Представители министерств России и Азербайджана уверены, что смогут существенно снизить стоимость звонков в роуминге для жителей двух стран.

  • Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей
    Визовый компромисс

    Глава МИД Беларуси заявил, что Минск и Москва нашли компромисс относительно взаимного признания виз.

  • Кадр из фильма Меня Зовут Махаз. Режиссер Инар Нармания
    Международное признание

    Фильм Инара Нармания "Меня зовут Махаз" победил в номинации "Лучший режиссер короткометражного фильма" на фестивале кино в Архангельске.

  • Председатель ЦИК Армении Тигран Мукучян в день выборов совета старейшин Еревана (23 сентября 2018). Еревaн
    Выбор сделан

    Центральная избирательная комиссия подвела предварительные итоги выборов в Национальное собрание Армении.

  • Пробитая пулей каска времён Второй мировой войны на могиле советских воинов
    Какие-то "УРОDЫ"

    В Риге вандалы осквернили мемориал советским воинам, павшим во время Великой Отечественной войны, и оставили подпись.

  • Медовые пряники
    Аромат Рождества

    В Литве появилась возможность отправлять письма с марками, которые пахнут елью, апельсинами и корицей.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

На Красной площади появилась ГУМ-ярмарка с каруселью и качелями
Зимнее волшебство: как Москва готовится к Новому году
Праздник к нам приходит: Санта-Клаусы заполонили центр Нью-Йорка
Как россияне относятся к Узбекистану
Что думают об Узбекистане россияне

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054