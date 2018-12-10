Александров: недостаток прибыли у банков связан с мотивацией менеджмента

"Если у частных банков есть цель получать прибыль, то внедряется система ключевых показателей эффективности, напрямую увязывающая личный доход менеджмента с финансовым результатом банка. Пока менеджмент будет считать, что прибыль в банке не главное, ее и не будет", - заявил эксперт.

Он подчеркнул, что система управления и принятия решений в банке должна быть такой, чтобы ключевым показателем эффективности и основой для принятия решений стала максимизация дохода.

Ранее Александров объяснял Sputnik, чем может обернуться для узбекских банков продажа части государственной доли коммерческим инвесторам.