Лихачева: водохранилища помогут снизить риски водных войн в ЦА

В Узбекистане планируют построить семь новых водохранилищ. Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева рассказала, какие проблемы можно решить с помощью новых водоемов.

Резервуары востребованы везде, где есть проблема регулированного стока, как в Центральной Азии. Современные методы позволяют собирать в них и речную, и дождевую воду, и конденсат.

"Если технологии будут адекватны климатическим условиям, экономическим запросам районов, где они строятся, то это и есть источник повышения водной безопасности Узбекистана, что автоматически будет снижать градус напряженности между Узбекистаном и Таджикистаном", — сказала эксперт.

Ранее эксперт заявила, что у этих стран нет проблемы отсутствия воды, но есть вопрос необходимых договоренностей, которые позволят более эффективно использовать имеющиеся водные ресурсы.

Напомним, новые водохранилища планируется создать в Ташкентской, Джизакской, Кашкадарьинской и Самаркандской областях.