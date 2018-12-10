Лихачева: водохранилища помогут снизить риски водных войн в ЦА

Резервуары востребованы везде, где есть проблема регулированного стока, как в Центральной Азии. Современные методы позволяют собирать в них и речную, и дождевую воду, и конденсат.
"Если технологии будут адекватны климатическим условиям, экономическим запросам районов, где они строятся, то это и есть источник повышения водной безопасности Узбекистана, что автоматически будет снижать градус напряженности между Узбекистаном и Таджикистаном", — сказала эксперт.
Ранее эксперт заявила, что у этих стран нет проблемы отсутствия воды, но есть вопрос необходимых договоренностей, которые позволят более эффективно использовать имеющиеся водные ресурсы.
Напомним, новые водохранилища планируется создать в Ташкентской, Джизакской, Кашкадарьинской и Самаркандской областях.