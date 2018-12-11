Шатров: информационные технологии - главное оружие войн XXI века

Документ включает в себя 13 принципов, предполагающих использование киберсредств в "исключительно мирных целях".

"Не всем было понятно ранее, а сейчас, видимо, ситуация настолько обострилась, что понимание пришло к большинству стран-членов ООН. Мы видим, что информационные технологии в войне сейчас выступают на передовой, а обычное традиционное летальное оружие – дело вторичное. Государства сейчас воюют друг с другом в интернете", - отметил политолог Игорь Шатров в эфире радио Sputnik.

По словам политолога, из-за того, что на просторах интернета не действует никаких правовых норм, данную площадку могут использовать и террористы.

Подробности слушайте в нашем подкасте.